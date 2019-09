Die Reiner Lemoine Stiftung hat in einer Übersichtsstudie die systemischen Hemmnisse der Energiewende untersucht und mögliche Lösungsansätze entwickelt. Demnach muss das Energiesystem ganzheitlich neu gedacht und aus den alten Strukturen gelöst werden.Die Energiewende ist ins Stocken geraten. Warum betrug der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland im Jahr 2018 erst 37,8 Prozent? Wie lässt sich das von der Regierung gesetzte Ziel von 65 Prozent bis 2030 erreichen? Warum beruhen noch immer 86 Prozent der Wärmeerzeugung und 94 Prozent der Mobilität auf fossilen, klimaschädlichen ...

