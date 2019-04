Washington - Der Handelskrieg zwischen den USA und China könnte nach den Worten von US-Präsident Donald Trump bald beigelegt werden. "Wir haben die zwei schwierigsten Punkte sehr erfolgreich verhandelt", sagte Trump am Freitag vor seinem Abflug nach Kalifornien in Washington. Die Gespräche mit Vertretern Chinas am Mittwoch und Donnerstag in Washington seien "ein grosser Erfolg" gewesen, sagte der Präsident.

Die Gespräche seien weiter und tiefer gegangen, als jemals zuvor, berichtete der Wirtschaftsberater Trumps, Larry Kudlow. "Die Aussichten für einen Deal sind gut." Es bestehe kein Zeitdruck, die Gespräche seien nicht von einem bestimmten Fahrplan bestimmt. Eigentlich hatten die USA eine Frist bis zum 1. März gesetzt, binnen derer China einlenken sollte, um weitere Sonderzölle zu vermeiden.

An Superlativen fehlt es nicht

Bereits am Donnerstag hatte Trump erklärt: "Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen." Allerdings sei ein Abkommen weiterhin nicht garantiert, bevor ...

