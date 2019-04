Zum Auftakt des 28. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FSV Mainz 05 gegen den SC Freiburg mit 5:0 triumphiert. Der Torreigen begann in der 20. Minute mit dem Treffer von Jean-Paul Boetius.



Danach kam zweimal kurz hintereinander Jean-Philippe Mateta (25. und 33. Minute) zum Zug. In der zweiten Hälfte trafen die Mainzer Karim Onisiwo (73.) und noch ein drittes Mal Jean-Philippe Mateta (77. Minute). Dabei war Freiburg durchaus spielstark, Mainz aber gnadenlos effektiv. Besonders bitter für die Freiburger: Wegen des Sieges der Mainzer tauschen sie mit ebendiesen den Tabellenplatz.



Mainz ist jetzt auf Rang 12, Freiburg auf 13.