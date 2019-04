Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 bei Legden/Ahaus ist am Samstagmorgen eine 20-Jährige ums Leben gekommen, sechs weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war die 20-Jährige gegen 6:40 Uhr mit ihrem BMW und vier weiteren Fahrzeuginsassen unterwegs und kollidierte bei einem missglückten Überholmanöver mit einem Transporter und einem weiteren Pkw.



Durch die Kollision wurden alle BMW-Insassen im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Für die 20-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Leichte Verletzungen zogen sich auch zwei Personen zu, die im Transporter saßen. Für die Unfallaufnahme und Bergung war die Autobahn in Richtung Oberhausen bis in den Vormittag über mehrere Stunden gesperrt.



Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.