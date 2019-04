Handelsvolumen in allen Anlageklassen über VormonatsniveauIm März 2019 setzte die Börse Stuttgart nach Orderbuchstatistik rund 5,6 Milliarden Euro um. Das entspricht einem Plus von 7,6 Prozent gegenüber dem Handelsvolumen des Vormonats.Auf verbriefte Derivate entfiel dabei der Hauptanteil des Umsatzes. In dieser Anlageklasse belief sich das Handelsvolumen auf rund 2,4 Milliarden Euro - im Vergleich zu Februar eine Zunahme von 5,9 Prozent. Mit derivativen ...

