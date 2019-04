Eine in Uganda entführte Touristen aus den USA ist am Sonntag bei einem gemeinsamen Einsatz der örtlichen Polizei und des Militärs gerettet worden. Sie war am Dienstag in einem Nationalpark in Uganda zusammen mit ihrem Safariführer entführt worden.



Der US-Präsident Donald Trump schrieb am Sonntagabend über die Nachricht auf Twitter: "Pleased to report that the American tourist and tour guide that were abducted in Uganda have been released. God bless them and their families!"