Die Vermarktungssaison 2018/19 läuft bei den heimischen Speisekartoffeln langsam aus. Zwar werden den Händlern nach wie vor kleinere Mengen angeboten, der überwiegende Teil der noch verfügbaren Ware stammt aber aus langfristigen Liefervereinbarungen, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle: Shutterstock.com Der Absatz an heimischer Ware hat sich in den...

