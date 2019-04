Noch ist nicht klar, wie der Brexit vollzogen wird und vor allem wann. Die Unsicherheit auf Seiten der Industrie, des Handels und in der Logistik ist groß - im Vereinigten Königreich selbst, aber auch in der gesamten EU. Das britische Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten (DEFRA) hat mitgeteilt, dass alle Holzpackmittel und Paletten an den...

Den vollständigen Artikel lesen ...