Mit der Verpflichtung, einen Raum für Wissensaustausch und aktuelle Informationen über globale Trends in der Bananenindustrie zu fördern, laden die National Banana Corporation (CORBANA) und die Bananenindustrie von Costa Rica zur Teilnahme an dem "8. International Banana Congress" ein. Bildquelle: Shutterstock.com An drei Tagen wird dieses bedeutende Treffen...

Den vollständigen Artikel lesen ...