SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Bereich der Digitalpolitik Versäumnisse vorgeworfen. "Herr Altmaier kommt bei diesen Themen nicht voran. Es ist eine große Enttäuschung, die ich da erlebe", sagte Klingbeil am Montag in der "Bild"-Sendung "Dir richtigen Fragen".



Es gebe viele Dinge, die bis heute nicht angepackt worden seien: "Ich wünsche mir, dass er die Kurve noch kriegt. Aber es geht momentan bei diesen wichtigen Themen in der Tat nicht voran", so Klingbeil. Zuvor hatten bereits mittelständische Unternehmen dem Wirtschaftsminister Untätigkeit vorgeworfen.