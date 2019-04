Starke Leistung der Evotec-Aktie: Nicht nur, dass der Sprung über die 25-Euro-Marke am vergangenen Mittwoch auf Anhieb glückte - der Break konnte in den darauffolgenden Sitzungen auch gleich eindrucksvoll bestätigt werden! Damit eröffnet sich für die Papiere des Hamburger Biotech-Konzerns jetzt weiteres Aufwärtspotenzial, das uns direkt in die Jahre 2001/2000 zurückbringt. Aber dazu mehr im aktuellen Video. ...

