FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.04.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 285 (275) PENCE - BERENBERG RAISES SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 75 (72) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2850 (2625) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BERNSTEIN RAISES EASYJET TO 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1000 (1100) P - DEUTSCHE BANK CUTS ASTON MARTIN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1000 (2000) PENCE - LIBERUM RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 1415 (1245) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE INITIATES B & M WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 445 PENCE - UBS CUTS SAGA PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 65 (150) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob