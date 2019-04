Grenchen - In der zweiten Jahreshälfte 2018 ist die Zahl der neu eingeleiteten Schlichtungsverfahren zwischen Mietern und Vermietern zurückgegangen. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die letzte Senkung des hypothekarischen Referenzzinssatzes bereits eine Weile her ist.

Zuletzt wurde der Zinssatz am 1. Juni 2017 gesenkt. Entsprechend kam es in den darauf folgenden Monaten zu einer höheren Zahl von Schlichtungsverfahren. Über ein Jahr später ist die Zahl nun wieder gesunken: So wurden von Juli bis Dezember 2018 insgesamt 12'700 Verfahren ...

