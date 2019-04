Kohleausstieg bis 2030, Netto-Null-Emissionen bis 2035, ein Ende der Subventionen für fossile Energien noch in diesem Jahr: Die deutschen Vertreter der internationalen Schülerbewegung verlangen einen schnellen Kurswechsel in der Klimapolitik von der Bundesregierung.Mit einem Forderungskatalog hat die deutsche "Fridays for Future"-Bewegung jetzt ihre klimapolitischen Ziele zusammengefasst und konkretisiert. Ihr Ausgangspunkt ist die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Daraus leiten die Schüler ab, dass Deutschland seine CO2-Emissionen bis 2035 netto auf Null bringen und die Energieversorgung ...

