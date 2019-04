Zum Wochenstart hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.963,40 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,39 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine von Henkel entgegen dem Trend im Plus. Henkel-Chef Hans Van Bylen hatte am Vormittag bei der Hauptversammlung die selbst gesetzten Ziele des Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Zudem kündigte er die Auszahlung der höchsten Dividende in der Unternehmensgeschichte an. Am Ende der Liste standen kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine der Deutschen Bank, gefolgt von Thyssenkrupp und von Wirecard.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1260 US-Dollar (+0,38 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.297,95 US-Dollar gezahlt (+0,48 Prozent). Das entspricht einem Preis von 37,06 Euro pro Gramm.