Zürich - Der Schweizer E-Government-Spezialist Procivis und der Anbieter für elektronische Signaturen Skribble haben eine Partnerschaft angekündigt, dank der digitale Identität und rechtsverbindliche elektronische Signaturen verknüpft werden können. Die Zusammenarbeit wird dazu beitragen, eine entscheidende Lücke bei der Digitalisierung von öffentlichen Diensten zu schliessen und das Vertrauen in Online-Transaktionen weiter zu stärken. Basierend auf der behördlich überprüften elektronischen Identität «eID+» von Procivis können Benutzer auf der Skribble-Plattform qualifizierte elektronische Signaturen ausstellen und Dokumente direkt auf der eID+ Smartphone-App rechtsgültig unterschreiben.

Die heute angekündigte Zusammenarbeit beinhaltet eine gegenseitige Integration der Kerntechnologien beider Partner. In einem ersten Schritt ermöglicht Skribble seinen Benutzern, sich mit ihrer eID+ auf der Plattform anzumelden. Benutzer können die in ihrer eID+ gespeicherten und von den Behörden verifizierten Angaben zur Identität mit Skribble teilen, so dass keine zusätzliche persönliche Überprüfung durch Swisscom oder eine andere zugelassene Stelle mehr erforderlich ist. In einem zweiten Schritt wird der rechtsverbindliche Signaturdienst von Skribble in der eID+ Smartphone-App zur Verfügung gestellt. Damit können Nutzer Dokumente wie Mietverträge oder Versicherungen in ihre eID+ App importieren und mit nur zwei Klicks elektronisch auf ihrem Smartphone rechtsgültig signieren. Die Partnerschaft mit Skribble unterstützt Procivis" Bestreben, eine Komplettlösung für sichere Online-Prozesse im Bereich E-Government und öffentliche Dienste ...

