Zürich - Korn Ferry, das Personalberatungsunternehmen für die Rekrutierung und Entwicklung von Führungskräften, verstärkt sein Team in Zürich mit Alessandro Buccella (46). Der neue Senior Client Partner im Bereich Life Sciences verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung.

«Mit Alessandro Buccella haben wir einen neuen Spezialisten im Bereich Life Sciences an Bord, der in seiner bisherigen Karriere auf internationaler Ebene als Berater für führende globale Bio-Pharma- und Medizintechnikunternehmen tätig war. Dabei hat er Unternehmen in der Neuausrichtung von Go-to-Market-Modellen, bei der Steigerung der operativen und der Verbesserung von organisatorischer Effektivität und in der Implementierung gross angelegter Transformationen begleitet. Wir freuen uns sehr, dass wir Alessandro Buccella für unseren Sitz in Zürich gewinnen konnten», sagt Stefan Steger, Chairman von Korn Ferry Schweiz & Österreich.

Der neue Senior Client Partner Alessandro Buccella beschäftigt sich mit neuen, aufkommenden Technologien und deren Auswirkungen auf Gesundheits- und Life-Science-Unternehmen aus strategischer, operativer und personeller Sicht. ...

