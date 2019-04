Eschborn - In seinem neuen Report analysierte Marktforscher Gartner den Markt für Datenqualitätsmanagement und ordnet Information Builders als "Visionär" im Magic Quadrant for Data Quality Tools ein.

Die Analysten von Gartner haben in ihrem aktuellen Report "2019 Magic Quadrant for Data Quality Tools" (1) das Angebot begutachtet und Information Builders als "Visionär" eingruppiert. Information Builders ist einer führenden Anbieter von Business-Intelligence (BI)-, Analytics-, Datenintegritäts- und Datenqualitätslösungen.

Unternehmen verlassen sich auf eine vielfältige und komplexe Informationsumgebung, um die Wettbewerbsfähigkeit steigernde Geschäftsentscheidungen zu treffen. Die schiere Menge an Datenquellen und Datenpunkten, die ein Unternehmen dabei verarbeitet, erschwert es, eine kontinuierlich hohe Datenqualität sicherzustellen, so dass fehlerhafte Daten in das Datenökosystem gelangen können. Damit keine ungenauen Daten die Entscheidungsfindung negativ beeinflussen können, müssen Unternehmen sicherstellen, dass klare Richtlinien, Prozesse und Systeme zur Überwachung und Einhaltung der Datenqualität vorhanden sind.

Herausforderungen bei der Verwaltung einer Vielzahl von Datenquellen bewältigen

Die Omni-Gen Data Quality Edition von Information Builders stellt eine einheitliche Plattform für das Profiling, die Bereinigung und die Anreicherung von Informationen aus Datenbanken und anderen Unternehmensinformationssystemen bereit und wurde mit dem Ziel entwickelt, die Herausforderungen bei der Verwaltung ...

