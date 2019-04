Eduardo Mollo Cunha (Eyb & Wallwitz): Reporting März 2019

ttttttttPhaidros Funds Fallen Angels Der PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS gewann je nach Anteilsklasse zwischen +0,62% und +0,67%, seit Jahresbeginn zwischen +4,52% und +4,71%. Auch im März hat sich der Kursanstieg bei Hochzinsanleihen fortgesetzt, ist aber anders als in den Vormonaten hinter der Entwicklung des Investment-Grade-Segments zurückgeblieben, das vor allem von dem wachsenden Konjunkturpessimismus profitierte. In den letzten Wochen haben wir die Qualität des Portfolios durch den Verkauf von Eramet und den Zukauf von Senior- und Nachrangpapieren solider Emittenten (Nokia, Sappi, Telefonica, und Vodafone) weiter verbessert. Von Anleihen mit stark abgeschmolzener Rendite wie Anglo American, Arkema, Commerzbank und Solvay haben wir uns getrennt und die freigewordenen Mittel erst einmal in Liquidität geparkt. In den nächsten Wochen wächst die Wahrscheinlichkeit für Rückschläge, die wir dann für Käufe nutzen wollen. Wir glauben aber weiter nicht an das von den negativen Bundrenditen eingepreiste Szenario eine unmittelbar bevorstehenden Rezession und bleiben daher für den Rest des Jahres für das Hochzinssegment insgesamt optimistisch.

Phaidros Fallen Angels MS Peer Group* Return Vola Return Vola 5J p.a. 3,6 2,7 1,7 4,4 3J p.a. 5,1 2,5 4,0 3,6 1J 1,2 2,6 0,9 4,7 YTD 4,7 - 5,1 - * Morningstar Kategorie Global High Yield Bond EUR-Hedged