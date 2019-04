Marktbericht

Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) stieg das Gesamtvolumen an. Die Anzahl der Abschlüsse ging dagegen im insgesamt eher ruhigen Handel etwas zurück. Zudem belasteten hochkapitalisierte Unternehmen den ZKB eKMU-X Index. Dieser sank um 1,4 Prozent auf 1'253,42 Punkte.

Der Gesamtumsatz verbesserte sich um 42,9 Prozent auf 1,5 Millionen Franken. Derweil sank die Anzahl Abschlüsse auf 78 von 81 in der Vorwoche.

Die Aktivitäten am Markt waren insbesondere von Energieaktien geprägt. So war reger Handel in den Aktien von Repower und WWZ auszumachen, die an erster und dritter Position der volumenstärksten Titel lagen.

Repower generierten in zwölf Transaktionen 309'699 Franken. Das Unternehmen legte am Dienstag seine Jahresergebnisse vor. Demnach arbeitete der Energiekonzern im vergangenen Jahr operativ besser, die Gesamtleistung stieg um 13 Prozent auf 2,1 Milliarden Franken. Unter dem Strich resultierte allerding währungsbedingt ein um ein Fünftel tieferer Reingewinn von 16 Millionen Franken. Erstmals seit 2013 soll wieder eine Dividende ausbezahlt werden. Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von 0,50 Franken je Aktie.

WWZ erzielten mit 223'320 Franken in sieben Abschlüssen den drittgrössten Umsatz der Berichtsperiode. Zu den Kursgewinnern zählten ...

