Zürich - Dem Börsenneuling Alcon ist am Dienstag ein starkes Debüt an der SIX gelungen. Der Pharmakonzern hat die Augensparte im Zuge seiner Konzentration auf das Pharmageschäft abgespalten. Mit dem ersten Kurs wies Alcon eine Marktkapitalisierung von knapp 27 Milliarden Franken auf. Die Titel wurden direkt in den SMI aufgenommen.

Novartis hatte die Abspaltungspläne bereits im vergangenen Jahr kommuniziert. Die Trennung soll es beiden Unternehmen ermöglichen, ihr jeweiliges Potenzial bestmöglich auszunutzen. Seit Vas Narasimhan im Februar 2018 den Chefposten übernommen hat, bleibt bei Novartis kein Stein auf dem anderen. Die Abspaltung der Augensparte ist dabei nur einer von verschiedenen Schritten, mit denen er Novartis in ein fokussierteres Pharmaunternehmen umbauen will.

Im Zuge der Abspaltung nun haben die Aktionäre für fünf Novartis-Aktien einen Alcon-Titel erhalten. Dabei wurden diese neuen Alcon-Aktien in Form einer Sachdividende an die Aktionäre von Novartis sowie die Inhaber von ADRs (American Depositary Receipt) ausgegeben. Insgesamt umfasst das ausgegebene Aktienkapital von Alcon knapp 489 Millionen Namenaktien. Ein öffentliches Angebot zum Kauf der Namenaktien fand nicht statt.

Für den Alcon-CEO David Endicott stellt der heutige Schritt einen Wendepunkt dar. "Wir sehen Alcon in einer starken Position, mit der wir unsere Marktführerschaft ...

