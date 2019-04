RWE, Enertrag, Siemens, das Forschungszentrum Jülich und weitere Partner planen den Bau einer Power-to-Gas-Anlage mit einer Leistung von 105 Megawatt. Derweil wächst die Kritik an den für Power to Gas relevanten neuen Bestimmungen im Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG).Mit der Ankündigung einiger Netzbetreiber, große Elektrolyseure errichten zu wollen, ist in den letzten Monaten kräftig Schwung in das Thema Power-to-Gas gekommen. Nun legt die neu gegründete Initiative "GET H2" - zu der sich die Unternehmen RWE Generation, Siemens, Enertrag, die Stadtwerke Lingen, Hydrogenious Technologies, ...

