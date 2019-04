Das Währungspaar USD/JPY rutschte mit 110,96 auf ein neues Wochentief, konnte sich im Anschluss aber wieder zurück über die psychologisch wichtige Marke von 111,00 erholen. Der Yen und auch der US-Dollar gewannen an Dynamik und stiegen bei einem zurückhaltenden Ton an den Finanzmärkten auf breiter Front leicht an. An der Wall Street sank der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...