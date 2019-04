Die Zespri-Mitarbeiter sind am Montag, dem 8. April, in das neue Hauptbüro des Unternehmens in Mount Maunganui umgezogen, nachdem die erste Phase der Büroneugestaltung abgeschlossen ist. Das neue, dreietagige Büro befindet sich neben Zespris ehemaligem Hauptsitz, an der Maunganui Road und bietet Platz für 340 Zespri-Mitarbeiter. Neben an der Aktivität orientierten...

Den vollständigen Artikel lesen ...