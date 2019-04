Zürich - Die Einreichefrist für den Digital Economy Award ist eröffnet. Eine mit prominenten ICT-ExpertInnen besetzte Jury sucht bis zum 21. Juni die digital reifsten Unternehmen der Schweiz und deren innovativste Projekte. Die Besten der Besten werden an der Digital Economy Award Gala im Hallenstadion am 28. November in vier Kategorien ausgezeichnet.

An der Digital Economy Award Night am 28. November im Zürcher Hallenstadion werden wie im Vorjahr Awards in den Kategorien «Digital Innovation Of The Year», «The Next Global Hot Thing», «Digital Transformation Award» sowie «Highest Digital Quality» vergeben.

Innerhalb der Kategorie «Highest Digital Quality» werden 2019 Unternehmen in den Kategorien «Lean, Agile & Scrum», «Sourcing & Cloud», «Industrie 4.0», «User Experience», «Security» und «Open Source» zertifiziert.

Vergeben werden die Awards von prominent besetzten Experten-Jurys. Die folgenden fünf Präsidenten leiten die Jurys: Marcus Dauck (Ringier, CIO), Lukas Bär (Implement ...

