Älmhult - Ikea und Sonos haben in Mailand die ersten Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit präsentiert. Das Ergebnis: Die "Symfonisk"-Tischleuchte mit WiFi-Speaker - ein Möbelstück, das Sound und Aussehen in einen neuen Bezug setzt, das sich auf besondere Weise in das Zuhause integriert und es so ermöglicht, die eigenen vier Wände mit Sound einzurichten.

Zum "Symfonisk"-Sortiment gehört neben der Tischleuchte mit WiFi-Speaker auch der Regal-WiFi-Speaker, der kürzlich mit einem Ret Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Beide Modelle sind ein vollwertiger Teil des Sonos Systems und lassen sich ganz einfach mit allen anderen Smart Speakern und Komponenten der Marke gruppieren sowie komfortabel über die Sonos App ...

