- BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3400 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS UNILEVER PLC WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 3950 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 370 (390) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2450 (2400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 930 (880) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1600) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 310 (270) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1960 (1490) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 680 (650) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4700 (4250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 235 (225) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS HALMA TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 1650 (1550) PENCE - FTSE INDICATED +0.03% TO 7428 (CLOSE: 7425.57) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS FRESNILLO TARGET TO 1200 (1250) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 496 (476) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS BP PRICE TARGET TO 650 (660) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2730 (2800) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2710 (2785) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC CUTS QINETIQ TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 310 (300) PENCE - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 850 (880) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ACACIA MINING PRICE TARGET TO 120 (100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2300 (2250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 940 (820) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2100 (1940) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 635 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5300 (4970) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3200 (2800) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS GLENCORE TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 330 (350) PENCE - RBC CUTS GLENCORE TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 330 (350) PENCE - RBC RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 245 (235) PENCE - 'TOP PICK'



