Mark Haefele (UBS): Die Debatte um die moderne Geldtheorie

Gedanken über die Auswirkungen der MMT können helfen zu realisieren, dass robustere Portfolios erstellt werden müssen. Wir sollten das Thema offen und ohne Vorbehalte angehen - im Zen-Buddhismus wird dieser Ansatz Shoshin genannt, was «Anfängergeist» bedeutet. So müssen wir uns beispielsweise eine Welt vorstellen, in der der traditionelle Konjunkturzyklus nicht mehr bestehen könnte.

Die Anhänger der MMT glauben, dass ein Staat, der seine eigene Währung druckt, nicht wie Sie und ich bankrottgehen kann und darüber hinaus keine Steuern erheben oder erhöhen und noch nicht einmal Kredite aufnehmen muss, um seine Ausgaben zu finanzieren. Wenn der Staat mehr ausgeben will, könne er einfach mehr «Geld» drucken. In diesem Zusammenhang seien Haushaltsdefizite kein Anzeichen für zu hohe Ausgaben - anders als die Inflation. Ein höheres Haushaltsdefizit sei daher solange unbedeutsam, bis die verfügbaren Ressourcen der Volkswirtschaft verbraucht sind und die Inflation steigt.

UBS House View Monthly "Die Debatte um die moderne Geldtheorie"