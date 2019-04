Zürich - Die jüngste von Manpower in Auftrag gegebene Studie «Skills Revolution 4.0 - Roboter sucht Mensch» hat die Auswirkungen des digitalen Wandels auf Beschäftigung, Unternehmen und Mitarbeitende untersucht. Die Ergebnisse zeigen: Entgegen der vorherrschenden Meinung schaffen Unternehmen, die bereits mit der digitalen Transformation begonnen haben, die meisten neuen Arbeitsstellen. In der Schweiz beabsichtigen zudem mehr Arbeitgeber als je zuvor (94 %), aufgrund der Automatisierung bestimmter Aufgaben ihre Beschäftigtenzahl zu erhöhen oder zumindest zu halten.

Das digitale Zeitalter ist durch Talentknappheit und niedrige Arbeitslosigkeit geprägt, durch neue digitale und technologiebasierte Berufe sowie den Bedarf an spezifischen menschlichen Kompetenzen und Eigenschaften. Unternehmen müssen für einen nachhaltigen Erfolg innovative Personalstrategien kombinieren, um einen Mangel an kompetentem Personal zu vermeiden.

«Unsere aktuelle Studie belegt, dass die Unternehmen in Zukunft andere Personalstrategien als bisher benötigen, um neue Technologien zu ihrem Vorteil zu nutzen und konkurrenzfähig zu bleiben. Unternehmen in der industriellen Produktion und auch in anderen Sektoren haben mit der digitalen Transformation begonnen und verwenden neue Tools wie Roboter, Algorithmen und Softwarelösungen. Daher müssen sich auch Mitarbeitende kontinuierlich weiterbilden und ihre Kompetenzen und Kenntnisse den neuen Technologien anpassen. Unternehmen benötigen Talente mit Berufen, die es bisher nicht gab», erklärt Leif Agnéus, General Manager von Manpower Schweiz.

Automatisierung begünstigt neue Arbeitsplätze und Fortbildung des Personals

Bereits für das dritte Jahr in Folge zeigt die Studie von Manpower, dass sich die Automatisierung positiv auf die Beschäftigung und den Personalbestand in der Schweiz auswirkt: 94 % der Arbeitgeber beabsichtigen, in absehbarer Zeit die Zahl ihrer Mitarbeitenden zu erhöhen oder zu halten. Sorgen bereiten den Arbeitgebern vor allem die Schwierigkeiten Talente und Kandidaten zu finden, welche die veränderten Schlüsselanforderungen erfüllen. Die technologische Entwicklung schreitet weiter fort, und die Menschen programmieren, lenken, analysieren und korrigieren nach wie vor die Arbeit der Maschinen und Roboter. Die Führungskräfte stehen vor der Herausforderung, innovative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...