Model und Schauspielerin Toni Garrn, die derzeit in New York wohnt, möchte bald nach Berlin umziehen. "Ich bin oft zum Arbeiten hier, mittlerweile auch viel privat. Der Vibe ist genau meiner", sagte sie dem Magazin "Cosmopolitan" (EVT 11.04.).



"Die Stadt ist international, und man sieht so viele unterschiedliche, individuelle Styles. Die Leute checken sich gegenseitig nicht so ab, Ausgehen ist dadurch entspannter." Von Party zu Party hüpfe sie jedoch nicht: "In Berlin können die Nächte easy sehr lang werden. Dafür brauche ich gar keinen Club, mit Freunden tanze ich auch mal auf einem Odesza-Konzert, zu Hause im Wohnzimmer oder spontan in einer Bar. Am liebsten zu House, Latino- oder afrikanischer Musik."



Wäre sie nicht Model geworden, dann sicher Tänzerin, fügte sie hinzu.