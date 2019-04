Bern - Swisscom treibt den Ausbau des 5G-Netzes voran und wird bis Ende Jahr die ganze Schweiz mit 5G versorgen. Bisher war 5G für Privatkunden reine Theorie, denn es fehlten die Endgeräte und somit die Möglichkeit, die 5G-Technologie und ihre Vorteile auch zu nutzen. Nun ist das Warten vorbei.

Nach den ersten Prototypen Ende 2018 kann Swisscom nun gleich vier Endgeräte für den Verkauf ankündigen. Das allererste 5G-Gerät im Swisscom Shop stammt vom Hersteller Oppo, weitere Marken wie LG (ab Mai), Samsung (ab Juli) und Huawei (3. Quartal) folgen.

Oppo Reno erstes 5G-Smartphone in der Schweiz

In Fernost gehören die Smartphones von Oppo zu den beliebtesten Endgeräten, weltweit gehört Oppo zu den führenden Herstellern. Oppo Reno 5G, ihr erstes 5G-Smartphone, gibt es ab Mai im Swisscom Shop. Es punktet mit einem fast randlosen Screen, einem 10-fachen Hybridzoom, einem speziellen Nachtbildmodus und basiert auf einem Qualcomm-Chipsatz. Es richtet sich insbesondere an ein jüngeres, ...

