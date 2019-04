Der ehemalige DFB-Präsident Reinhard Grindel ist von seinen internationalen Ämtern bei den Fußballverbänden UEFA und FIFA zurückgetreten. Er werde seine Posten als UEFA-Vizepräsident und im FIFA-Council abgeben, teilte Grindel in einer persönlichen Erklärung am Mittwoch mit.



Dies habe er in einem Brief an UEFA-Präsident Aleksander Ceferin geschrieben, so Grindel weiter. Zuvor war er bereits am 2. April als DFB-Präsident nach mehreren Fehltritten zurückgetreten. Zuletzt hatte die Annahme einer teuren Luxusuhr, die ihm ein ukrainischer Oligarch und Sportfunktionär geschenkt hatte, zu seinem Rücktritt als DFB-Präsident geführt. Grindel war seit 2017 Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees und UEFA-Vizepräsident sowie Mitglied des FIFA-Rats.