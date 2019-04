New York - Die Anleger an der Wall Street haben am Mittwoch keine grossen Schritte gewagt. Der Dow Jones Industrial kam mit plus 0,03 Prozent auf 26 157,16 Punkte kaum voran.

Auf das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hatte der US-Leitindex kaum reagiert. Die Fed bleibt ihrer abwartenden Haltung für 2019 zunächst treu. Die bestehenden Risiken sprechen laut einer Mehrheit der Fed-Mitglieder für einen unveränderten Leitzins in diesem Jahr. Auch an den Finanzmärkten wird im laufenden Jahr keine Leitzinserhöhung mehr erwartet.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 0,35 Prozent auf 2888,21 Punkte hoch. Deutlichere Kursaufschläge von 0,57 Prozent auf 7511,49 Zähler verbuchte der von Technologiewerten dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 .

Die Quartalsberichtssaison der Unternehmen läuft nun langsam an. Bevor die ersten US-Banken mit ihren Zahlen ab Freitag dem Start in die Berichtssaison Gewicht geben, standen an diesem Mittwoch die Fluggesellschaft Delta Air Lines und der Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi's) im Blick. Nach Börsenschluss gewähren zudem das Einzelhandelsunternehmen Bed Bath & Beyond und die Grosshandelskette Costco Wholesale Einblicke in die Bücher.

Levi's hatte bereits am Vorabend nach Handelsende starke Quartalszahlen vorgelegt, die die Anleger am Mittwoch mit einem Plus von fast 4 Prozent honorierten. ...

