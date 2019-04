Großbritannien kann den Austritt aus der EU bis zum 31. Oktober verschieben. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der anderen EU-Staaten in der Nacht auf Donnerstag.



Maltas Regierungschef Joseph Muscat gehörte zu den ersten, die diesen Termin offiziell bestätigten. "A Brexit extension until 31 October is sensible since it gives time to UK to finally choose its way", schrieb Muscat auf Twitter. Im Juni soll die Verschiebung "überprüft" werden, wie es hieß. Unklar ist, ob Großbritannien das Angebot ausschöpft.



Premierministerin Theresa May hatte zuletzt offiziell nur um einen Brexit-Aufschub bis zum 30. Juni gebeten, erklärte aber bereits in der Nacht, die von der Rest-EU angebotene Verlängerung bis Ende Oktober annehmen zu wollen. Damit wird Großbritannien wohl sicher an der Europawahl im Mai teilnehmen.