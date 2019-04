Das Obst- und Gemüsegipfeltreffen in Amsterdam (Amsterdam Produce Summit, APS) fand von Montag, den 12., bis Mittwoch, den 14. November statt. Der Höhepunkt dieses Gipfels war das Seminar am Dienstag, dem 13. November, auf dem Jim Prevor und seine Mitarbeiter alle Register zogen, um die Besucher bezüglich "Einzelhandelsstrategien: Erfolg haben in der Omnikanal-Zukunft"...

Den vollständigen Artikel lesen ...