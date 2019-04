Die Gemeinschaftswährung erholte sich von den EZB Sitzung induzierten Verlusten und dies half dem EUR/USD zum oberen Ende der Range von 1,1280/85 zu steigen. EUR/USD schaut auf Daten, USD Das Paar steigt somit am Donnerstag die 2. Sitzung in Folge und so notiert es im Bereich der 1,1280, nach dem es in Reaktion auf die gestrige dovish Haltung von EZB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...