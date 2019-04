Bern - 2018 sind so viele Firmen- und Privatkonkursverfahren eröffnet worden wie nie zuvor. Gleichzeitig nahm der Gesamtbetrag der finanziellen Verluste aus ordentlichen und summarischen Konkursverfahren um knapp 20% zu. Dies zeigen Erhebungen des Bundesamts für Statistik.

Im Jahr 2018 wurden 13'971 Firmen- und Privatkonkursverfahren nach Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) eröffnet. Dies sind 714 Fälle mehr als 2017 (+5,4%). Es handelt sich um einen neuen Höchstwert. In dieser Zahl nicht enthalten sind Konkursverfahren in Fällen von Gesellschaftsauflösungen aufgrund von Mängeln in der Organisation.

Konkurseröffnungen nehmen fast überall zu

Die Zahl der Konkurseröffnungen nahm in den meisten Grossregionen zu. Die Entwicklungen bewegten sich in einer Bandbreite von -1,2% bis +9,8%. Lediglich in der Grossregion Zürich wurden 2018 weniger Konkurseröffnungen gezählt als 2017 (-24 Fälle). Umgekehrt registrierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...