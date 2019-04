Zürich - Die Stimmung der exportorientierten Schweizer KMU hat sich laut einer Umfrage abgeschwächt, bleibt aber positiv. Insgesamt erwarteten in der jüngsten Erhebung von Switzerland Global Enterprise (S-GE) noch 47 Prozent aller KMU steigende Exporte im zweiten Quartal, während 38 Prozent von einer Stagnation ausgingen.

Damit bestätigten sowohl die aktuelle S-GE Umfrage, wie auch das Credit Suisse-Exportbarometer den Abwärtstrend der Vormonate, teilten S-GE und die CS am Donnerstag mit. Der Grund für die Abschwächung dürfte in den Anzeichen für einen Rückgang des Industriewachstums in Europa und insbesondere in Deutschland liegen.

Über Wachstumsschwelle

Das Credit Suisse Exportbarometer bleibt mit 0,6 Punkten weiterhin über der Wachstumsschwelle, es ist aber erstmals seit über zwei Jahren wieder unter den langfristigen Durchschnitt von 1,0 Punkten gesunken. Das entspreche den Erwartungen ...

