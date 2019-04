Liestal - Generika werden in der Schweiz immer wieder wegen höherer Preise als im Ausland kritisiert. Mitverantwortlich dafür sind die jährlich durchgeführten, methodisch fragwürdigen Auslandspreisvergleiche, welche verschweigen, dass Generikapreise in der Schweiz ständig fallen und einen steigenden Sparbeitrag für die Prämienzahler leisten. Diesen nachhaltigen Trend bestätigt eine aktuelle Markt-Studie von bwa consulting aus Bern, wie der Branchenverband Intergenerika in einer Mitteilung schreibt.

"Wir freuen uns sehr, dass von unabhängiger Stelle bestätigt und dokumentiert wird: Generika in der Schweiz sind keine Kostentreiber, vielmehr fallen die Preise kontinuierlich seit Jahren. Mit 448 Millionen Franken alleine in 2018 konnten Generika einen wesentlichen Sparbeitrag leisten, von dem die Prämienzahler in der Schweiz profitieren. Die Studie zeigt zudem auf, dass durch eine stärkere Nutzung von Generika brachliegende Sparpotenziale in Höhe von 196 Millionen Franken ausgeschöpft werden könnten", fasst Intergenerika Geschäftsführer Dr. Axel Müller die zentralen Erkenntnisse der Studie zusammen.

Generika sind bis zu 70 Prozent kostengünstigere Therapiealternativen

Die Studie würdigt die Effizienzbeiträge von Generika: Während Ausgaben für Medikamente insgesamt zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in den letzten Jahren gestiegen sind, schaffen Generika als bis zu 70 Prozent kostengünstigere Therapiealternativen zu bewährten Wirkstoffen, deren Patentschutz abgelaufen ist, eine willkommene Entlastung. Dabei entspricht der Wirkstoff dem des Originalpräparates und muss die gleichen Produkteigenschaften aufweisen. In Bezug auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit gelten dieselben hohen Anforderungen wie für das Originalpräparat. Generika dürfen in der Schweiz nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie von der Arzneimittelbehörde, der swissmedic, die Zulassung erhalten haben.

Dynamisches Marktwachstum bei kassenzulässigen Generika

Wie die Studie ferner darlegt, sind im Jahr 2018 in der Schweiz für 1'050 Millionen Franken kassenzulässige Generika (Publikumspreise) verkauft worden, 3.5 Pro-zent mehr als ein Jahr zuvor. Im gleichen Zeitraum ist der Verbrauch auf 1'475 Millionen Tagestherapiedosierungen angestiegen, ...

