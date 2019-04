Zürich - Der WWF hat zum zweiten Mal die 12 grössten Schweizer Gross- und Detailhändler von der Ratingagentur Inrate nach ihren Umweltleistungen bewerten lassen. Das neue WWF-Rating zeigt, es bewegt sich etwas in der Branche der Schweizer Lebensmittel-Gross- und Detailhändler. Die Discounter holen im Vergleich zu 2015 auf. Der Bericht zeigt jedoch auch auf, dass die Branche als Ganzes nach wie vor grosse Herausforderungen zu lösen hat, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt auf ein verträgliches Niveau zu senken.

Die Wiederholung des Ratings zeigt, wie sich die Unternehmen seit 2015 entwickelt haben: In der obersten Kategorie der «Visionäre» schaffte es auch dieses Mal kein Unternehmen. Coop und Migros bleiben als «Vorreiter» auf hohem Niveau stabil. Für die grösste Veränderung sorgen die Discounter Aldi, Denner und Lidl. Sie schaffen es in die Kategorie «Verfolger», was eine Stufe höher als vor vier Jahren ist. Saviva und Transgourmet sind zwar etwas besser geworden, verbleiben aber im ...

