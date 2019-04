Der Photovoltaik-Anlagenbauer kann damit eigenen Angaben zufolge neben der Produktionsanlage für nasschemische Prozesse ein weiteres Produkt in dem wachsenden Markt für Heterojunction-Technologie positionieren. Abnehmer sei ein großer Solarzellen-Produzent.Eine Vakuum-Beschichtungsanlage des Typs Generis PVD für die Produktion von Heterojunction-Solarzellen hat Singulus Technologies an einen großen Hersteller von Solarzellen verkauft. Wie der Photovoltaik-Anlagenbauer mitteilt, liegt das Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich. Singulus sei damit in der Lage, neben der Silex-II-Produktionsanlage ...

