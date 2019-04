Bern - In der dritten Etappe des nachhaltigen Stadtquartiers Greencity in Zürich Süd entsteht Raum für rund 3000 Arbeitsplätze und das erste Hotel der Meininger Gruppe in der Schweiz. Für das Hotelgebäude Ingres wurde am Mittwoch der Grundstein gelegt. Gleichzeitig kann die Entwicklerin Losinger Marazzi einen Ankermieter für ein nächstes der drei Bürogebaude präsentieren: Das börsenkotierte Softwareunternehmen Crealogix wird im Gebäude Pergamin I drei Stockwerke belegen. Insgesamt ist bereits mehr als die Hälfte der Büroflächen vermietet.

Das Meininger Hotel entsteht im siebenstöckigen Gebäude Ingres. Dessen architektonischer Entwurf stammt vom renommierten Zürcher Architekturbüro Gigon/Guyer. Die Eröffnung des Hotels mit seinen 174 Zimmern und rund 580 Betten ist für das erste Semester 2021 geplant. «Wir sind mit dem Bau sehr gut im Zeitplan», sagt Benoît Demierre, stv. CEO von Losinger Marazzi. Ingres gehört zu Greencity Offices, ...

