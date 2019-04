Die deutsche Wirtschaft sieht in der Verschiebung des Brexits keinen Grund zur Entwarnung. "Die erneute Verschiebung des Brexit vermeidet immerhin den ungeregelten Brexit, zumindest für den Moment", sagte Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagsausgaben).



"Dadurch haben auch die Unternehmen auf beiden Seiten des Kanals etwas mehr Zeit gewonnen, sich auf den Brexit vorzubereiten. Die Unsicherheit bleibt jedoch." Schweitzer sagte, die Exporte von Deutschland in das Vereinigte Königreich seien bereits deutlich zurückgegangen. "Die Unternehmen rechnen nach wie vor mit allem", so der DIHK-Präsident.