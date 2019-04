London - Nach Angaben der britischen Polizei ist Wikileaks-Gründer Julian Assange in London festgenommen worden. Demnach wird er sich in Grossbritannien der Justiz stellen müssen. Assange hatte sich seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft aufgehalten, um einer Verhaftung zu entkommen.

Zuvor hatte ihm die Regierung des lateinamerikanischen Landes das diplomatische Asyl entzogen. Einem Tweet von WikiLeaks zufolge kam Assange nicht ...

