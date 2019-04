Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.935,20 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Aktien der Deutschen Lufthansa mit starken Kursgewinnen von über drei Prozent im Plus, gefolgt von der Deutschen Bank und von Covestro. Marktbeobachter sehen die erneute Verlängerung der Brexit-Frist, was der Luftfahrtbranche chaotische Zustände am morgigen Freitag erst einmal ersparen wird, als Grund für die starken Kursgewinne bei der Lufthansa. Die Anteilsscheine von RWE standen kurz vor Handelsschluss mit kräftigen Kursverlusten von über einem Prozent am Ende der Liste, gefolgt von Linde und von Henkel. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag kaum verändert.



Ein Euro kostete 1,1268 US-Dollar (-0,07 Prozent).