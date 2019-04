Paris - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Donnerstag mehrheitlich zugelegt. Der EuroStoxx50 beendete den Handel mit plus 0,31 Prozent auf 3435,34 Punkte. In Frankreich gaben starke Geschäftsberichte dem Pariser Leitindex Cac 40 Auftrieb. Er ging mit plus 0,66 Prozent auf 5485,72 Punkte ins Ziel. In London gab der FTSE 100 um 0,05 Prozent nach auf 7417,95 Zähler.

Der Brexit ist ...

