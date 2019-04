In der Schule lernst du wenig fürs Leben. Karriere, Finanzen, Visionen werden kaum mit den Lehrern erörtert. Eltern bringen das hoffentlich ihren Kindern bei. Was erwartest du von der Regierung? Die Kinder zu erziehen, um sich frei zu machen vom Konsum- und Arbeitszwang? Nein. Berlin würden seine Konsum-Sklaven verlieren, die das Wirtschaftssystem am Laufen halten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...