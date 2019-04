Die Ukraine ist aktuell der drittgrößte Exporteur von Blaubeeren in der Welt, an zweiter Stelle hinter Peru und Portugal, was die Wachstumsraten betrifft. Die Vertreterin der niederländischen Rabobank Cindy van Rijswick, gab dies während des Global Berry Congress, in Rotterdam, Niederlande, bekannt, wie fruit-inform.com berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com Der Kongress...

