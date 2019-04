Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1287 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.Der Euro hat die Schwelle von 1,13 Franken wieder überwunden und steht bei 1,1317 Franken. Der Dollar hält sich zum Franken mit 1,0003 weiter über Parität.Vor dem Wochenende stehen sowohl in Europa als auch in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...