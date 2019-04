Frankfurt - Der Euro ist am Montag bei ruhigem Handel zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken gestiegen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1317 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Auch gegenüber dem Franken stieg der Euro im Vergleich zum Morgen und notiert auf 1,1343. Der Dollar notiert zum Franken auf 1,0023 und damit wenig verändert.

Am Markt wurden die leichten Gewinne des Euro und des Frankens mit dem etwas schwächeren US-Dollar begründet. Die Entwicklung sei Folge einer etwas höheren Risikoneigung der Anleger. Der Dollar ...

